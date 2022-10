Portovesme, assemblea davanti ai cancelli prima dell'incontro a Roma

Davanti ai cancelli della Portovesme srl, è cominciata alle 7 l'assemblea dei lavoratori per fare il punto sulla vertenza in vista dell'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico fissato per giovedì 7 ottobre alle 15. Questo dopo un vertice fiume - ieri - durato più di quattro ore durante il quale si sono confrontati i sindacati, i rappresentanti di Confindustria e la proprietà. Proprietà che ha confermato la volontà di fermare la linea del piombo. Una decisione contestata dai rappresentanti dei lavoratori. Oltre 200 i posti a rischio, è stato ricordato. E intanto sulla questione è intervenuto anche il sindaco di Sanluri Alberto Urpi che dice: "La motivazione dei costi dell'energia ci sembrerebbe un alibi, la chiusura è inaccettabile e dobbiamo lottare perché non accada", prosegue Urpi, che invita i rappresentanti del territorio a "fare le barricate". Secondo il primo cittadino, la “linea piombo non richiede così tanta energia come si vuole far credere”.