Portovesme, trattativa ad oltranza per salvare i posti di lavoro

Il presidente della, Christian Solinas, ha convocato a mezzogiorno, a Villa Devoto, i rappresentanti delle segreterie confederali territoriali di Cgil, Cisl e Uil, le Rsu, quelli della Portovesme e le assessore regionali all'Industria, Anita Pili, e al Lavoro, Alessandra Zedda, in merito alla vertenza sulla Portovesme. La mobilitazione era stata proclamata dai sindacati dopo l'annunciata interruzione da parte dell'azienda della linea di produzione di piombo, nella fonderia di San Gavino e nell'impianto Kss del Sulcis. Uno stop che metterebbe a rischio le sorti dei circa 1.300 lavoratori tra diretti e indiretti della società. Tra novembre e maggio del prossimo anno, molti operai potrebbero ritrovarsi prima in cassa integrazione e, successivamente, senza più un'occupazione. La società ha comunicato che fermerà l'impianto Kss, dove l'industria controllata dalla multinazionale anglosvizzera Glencore produce piombo, e il sito di San Gavino, in cui il metallo viene raffinato. Lunedì 24 ottobre, intanto, scade la la cassa integrazione per quasi 300 operai, rimasti a casa dopo il fermo, alla fine del 2021, dell'impianto dello zinco. L'auspicio dei sindacati è che possa essere trovata una soluzione con una proroga.