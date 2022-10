Primi due punti in classifica per la Dinamo, battuta Verona per 101 a 79

Una vittoria di carattere per la Dinamo che davanti al suo pubblico conquista due punti importantissimi per la classifica. Dopo un primo quarto in equilibrio, arriva il dominio dei biancoblù.

101 a 79 il risultato finale contro la neo promossa Verona.

Sei giocatori in doppia cifra: da Bengius ormai una garanzia, per lui 15 punti, ai buoni segnali arrivati dai nuovi acquisti Dowe e Jones.

Protagonista della serata e trascinatore del gruppo ancora una volta il centro Onuaku, miglior realizzatore del confronto, autore di una doppia doppia: 24 punti e 10 rimbalzi.

Un successo rigenerante per i sassaresi già a lavoro per preparare la prossima sfida, domenica 16 ottobre, in trasferta sul parquet di Treviso.