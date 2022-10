Quarto posto per il giovane Francesco Sonis

Francesco Sonis ha ottenuto un ottimo quarto posto ai mondiali under 20 di scacchi che si sono conclusi nella giornata di sabato a Cala Gonone, in Sardegna. Il giovane di Oristano ha chiuso il torneo da imbattuto conquistando 5 vittorie e 6 patte per un totale di 8 punti.

Un punteggio ottenuto da altri 4 giocatori, arrivati a pari punti in testa alla classifica dopo 11 turni. L'azzurro è stato molto sfortunato visto che, nella classifica determinata dallo spareggio tecnico, è finito dietro all'azero Gadimbayli, medaglia d'oro, all'ungherese Kozak, medaglia d'argento e al georgiano Kacharava, medaglia di bronzo.