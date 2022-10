Quartu, il deputato Deidda e il sindaco di Belvì coinvolti in un incidente stradale, ma illesi

Il deputato di Fratelli d'Italia Salvatore Deidda e il sindaco di Belvì Maurizio Cadau sono rimasti coinvolti, benché illesi, in un grave incidente stradale la scorsa notte a Quartu, nel quartiere di Pitz'e Serra: un maxi scooter si è schiantato contro un'automobile a bordo della quale si trovavano i due politici.

Il conducente e il passeggero della moto, un 21enne e un 39enne, entrambi quartesi, sono feriti e si trovano attualmente in codice rosso rispettivamente all'ospedale Brotzu di Cagliari e al Policlinico di Monserrato.

Illesi tutti i passeggeri dell'auto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Quartu, la moto non avrebbe concesso la precedenza all’incrocio fra via Cecoslovacchia e via Pitz’e Serra. I due feriti sono risultati positivi all'alcoltest.