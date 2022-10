Torna l'iniziativa Ottobre in Rosa organizzata dall'amministrazione comunale in sinergia con l'Associazione ''Mai più Sole'' e Fondazione Taccia per promuovere la prevenzione attraverso iniziative di sensibilizzazione e screening gratuiti, sotto la supervisione di medici e specialisti.

E' possibile prenotarsi al numero 346 2872641 per le visite che si terranno il 18, il 22, il 26 e il 28 ottobre.