Sanità: protesta a Sorgono per il servizio dialisi

Un' altra tegola sul distretto sanitario di Sorgono, in capo alla Asl di Nuoro. Il Centro dialisi decentrato (Cad) diventa Centro assistenza limitato (Cal), il che vuol dire che i pazienti sottoposti a dialisi d'ora in avanti dovranno praticare la terapia in compagnia di un infermiere, poiché il nefrologo sarà in presenza due volte a settimana.

La denuncia è dell'associazione Sos Sanità Barbagia Mandrolisai, che da anni si batte contro lo smantellamento della sanità pubblica del distretto. "I pazienti sottoposti a questo tipo terapia che presentino eventuali complicazioni non potranno essere curati a Sorgono ma dovranno recarsi a Nuoro.

L'associazione, protagonista di numerose manifestazioni per il diritto alla salute, chiede concorsi dedicati alla Asl nuorese.