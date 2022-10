Scacchi: a Cala Gonone i campionati mondiali under 20

Si disputeranno a Cala Gonone i campionati mondiali di scacchi under 20 open e femminile, dall'11 al 23 ottobre. Il campionato, organizzato da UniChess in collaborazione con Emmedi Sport ASD insieme alla Federazione scacchistica italiana e alla Federazione scacchistica internazionale, sarà anche un'occasione di promozione turistica dell'isola. Le nazioni partecipanti saranno 57, 200 i giocatori, 80 gli allenatori. Gli azzurri schiereranno ventuno scacchisti. Occhi puntati su Francesco Sonis, oristanese di 20 anni. Nel suo curriculum può vantare il titolo di campione europeo under 16, bronzo al campionato mondiale under 18 online del 2020 e dal settembre 2018 è nella top 100 mondiale dei giocatori juniores.

L'evento di livello mondiale sarà in diretta streaming.