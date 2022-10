Scherma, l'oro va alla squadra di spada femminile

A quattro mesi dalla vittoria del titolo italiano a Courmayeur, al Pala Pirastu di Cagliari le ragazze delle Fiamme Oro hanno conquistato anche la Coppa Europa di spada femminile. Alice Clerici, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Gaia Traditi hanno avuto la meglio sulle avversarie della Polonia al termine di un match molto equilibrato. Nel fioretto maschile, invece, la vittoria è andata alla corazzata francese di Issy Le Molineaux che ha battuto il quartetto italiano delle Fiamme Gialle. Niente da fare per Daniele Garozzo, ultimo olimpionico di Rio 2016, e i suoi compagni. Terzi i carabinieri, sconfitti nel derby di semifinale dalle Fiamme Gialle e prontamente riscattatisi con l'Ucraina. Oggi un'altra giornata ricca di gare di gare tra il Complesso Sportivo di via Monte Mixi e il Pala Pirastu. Nel pomeriggio davanti al pubblico di Cagliari sono in programma le finali del fioretto femminile e della sciabola femminile e maschile. Prima si giocherà per il terzo posto poi, a chiudere, le tre finalissime alle 16.30, 17.30 e 18.10.