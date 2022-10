Sciopero degli aerei, Sardegna isolata

Sardegna isolata a causa dello sciopero di controllori di volo e personale Enav, indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti. L'astensione dal lavoro ha coinvolto anche i dipendenti di Ryanair, Vueling e Easyjet.

All'aeroporto di Cagliari cancellati tutti i voli al di là delle fasce garantite, ossia dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Molti i voli soppressi anche nello scalo di Alghero. Migliore invece la situazione ad Olbia, ma non sono mancati i ritardi.

Duro il commento del presidente della Commissione speciale per l'insularità del Consiglio regionale, Michele Cossa: " Non servono certo conferme circa le conseguenze di essere un'isola, ma lo sciopero degli aerei ne mette in rilievo uno degli aspetti più clamorosi, con la Sardegna completamente tagliata fuori dal resto del mondo. Un fatto non più' accettabile"