C'è un'altra vittima della strada. Un uomo di 34 anni è morto in un incidente sulla 129 bis, tra Suni e Sindìa. Era a bordo della sua moto quando, per cause da accertare, si è scontrato con un'auto.

Immediati i soccorsi. Sul posto anche l'elisoccorso. Ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.