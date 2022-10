Scoperta una maxi piantagione di Marijuana nel Goceano. Arrestata una coppia

Due vaste piantagioni con migliaia di piante di cannabis per la produzione di marijuana e centinaia di chili di stupefacente sono state scoperte nelle campagne di Bottida e di Burgos nel Sassarese. L'indagine, della Squadra mobile di Oristano e condotta in collaborazione con gli agenti di Sassari, ha portato all'arresto della coppia che custodiva la piantagione. Complessivamente sono state sequestrate 3.800 piante di canapa indiana illegale e in un casolare circa 150 scatole contenenti 500 chili di infiorescenze e un sacco con altri 20 chili di stupefacente. Durante una perquisizione a casa della donna sono stati trovati otto bidoni di plastica con altri 200 chili di marijuana. La Polizia scientifica di Cagliari, su incarico della procura di Nuoro, ha anche analizzato altri 120 sacchi di canapa light rilevando un contenuto di principio attivo Thc superiore al 12 per cento. Il magistrato ha convalidato gli arresti e disposto misure cautelari nei confronti dei due indagati.