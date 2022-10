Scoperto un laboratorio della droga a Telti, 6 arresti

Quando sono arrivati i carabinieri di Olbia hanno trovato cinque persone che stavano lavorando marijuana pronta per il confezionamento. Teatro del blitz dei militari è stata un'azienda agricola a Telti, all'interno della quale è stato scoperto un laboratorio per la trasformazione della cannabis con almeno una tonnellata di droga stipata dentro. Sei persone sono state arrestate - i cinque colti in flagrantee il proprietario del capannone - e una settima è stata denunciata. Nel capannone annesso i militari hanno trovato la strumentazione per la lavorazione e il confezionamento della marijuana, le persone colte in flagrante e svariate centinaia di piante appese a un sistema di fili. Nell'area sono stati trovati inoltre numerosi ventilatori ed essiccatori in funzione.