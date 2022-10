Biancoblù travolti in trasferta a Salonicco dalla squadra greca del Paok per 88 a 68, al termine di una gara che i sassaresi hanno retto soltanto per un tempo.

Fatale il terzo quarto quando i padroni di casa hanno piazzato un parziale di 28 a 9 trovando poi piena fiducia e chiudendo- nell'ultima frazione- defintivamente i giochi.

Amareggiato il coach Piero Bucchi: "dobbiamo tornare a lavorare per ritrovare energia e la giusta mentalità".