Serie C, ancora un pareggio per l'Olbia

In trasferta sul campo della Fermana l'Olbia non riesce a trovare la via del gol. I galluresi tornano a casa con un solo punto, comunque utile a smuovere almeno in parte la classifica. In equilibrio anche la gestione del match con entrambe le formazioni che fino alla fine hanno provato a siglare senza successo il vantaggio. Dopo sei giornate, i ragazzi di mister Occhiuzzi hanno realizzato una sola rete, messa a segno nella prima gara della stagione, lo scorso 4 settembre. Prossima sfida mercoledì al Bruno Nespoli: primo turno di Coppa Italia e primo derby della stagione tra le due sarde di serie C: Olbia-Torres