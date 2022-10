Serie C, l'Olbia ospita il Gubbio, la Torres va a Pontedera

Domani torna in campo la serie C con l'undicesima giornata. Dopo il pareggio tra Torres e Olbia, raggiunto dai galluresi proprio all'ultimo tuffo, i sassaresi sfidano in trasferta il Pontedera, alle 17.30. Gli uomini di mister Greco in questo momento si trovano a metà classifica, con dodici punti, uno in più dei toscani.

Alle 14.30, invece, l'Olbia ospita la capolista Gubbio. Malgrado la soddisfazione per il pari nel derby, la squadra di Occhiuzzi resta in una posizione difficile, al penultimo posto, con soli 7 punti. L'impegno sulla carta è proibitivo, ma l'Olbia vuole risalire la china.

Il Gubbio è la sorpresa del campionato e guida la classifica con 20 punti assieme all'Entella.