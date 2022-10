Sfida Dinamo-Verona al Palaserradimigni

Seconda giornata di campionato per la Dinamo Sassari - palla a due alle 19 - affronterà Palaserradimigni il Verona. Suqadra neo-promossa nella massima serie ma che domenica scorsa al suo debutto ha battuto Brindisi ai supplementari.

Una sfida dunque da non sottovalutare per i biancoblù a caccia del riscatto dopo i due passi falsi consecutivi: in campionato contro Varese e in Champions League contro Malaga. Dobbiamo resettare e ripartire con lo spirito giusto,ha sottolineato l'allenatore Piero Bucchi, oggi servirà la partita perfetta - soprattutto in difesa.

Sul fronte infortuni, ancora fuori dai giochi Devecchi, Treier e Chessa. A tutti gli altri spetterà il compito di conquistare i primi due punti in classifica.