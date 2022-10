Si fingono corrieri postali e trovano la droga, un arresto a Genneruxi

Si sono travestiti da corrieri postali per entrare in un appartamento sospetto, nel quartiere cagliaritano di Genneruxi. I falchi della squadra mobile della Questura hanno potuto così ritrovare e sequestrare 97 grammi di hashish, 5 grammi e mezzo di cocaina suddivisa in dosi, 4,30 grammi di marijuana, 12 grammi di ecstasy suddivisa in 33 pasticche, un bilancino di precisione e tremila euro in contanti. La persona domiciliata nella casa, un 35 enne, è stata arrestata per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'attenzione della polizia si era concentrata sull'uomo dopo vari servizi di osservazione in seguito alle segnalazioni ricevute dai residenti per la presenza fino a tarda notte di numerosi giovani che consumavano sostanze stupefacenti.