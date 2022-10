Sudtirol-Cagliari, sfida inedita

Per il Cagliari inizia la settimana che porterà la squadra alla prima trasferta a Bolzano nella sua storia. Sabato pomeriggio, infatti, i rossoblù incontreranno il Sudtirol, matricola assoluta in serie B. La prima sfida tra le due formazioni avviene in un inatteso contesto di classifica, con i sardi -appena retrocessi e attrezzati per il ritorno in A- attardati di tre lunghezze rispetto ai tirolesi guidati da un grande ex come Pierpaolo Bisoli.

Mister Liverani attende buone notizie dall’infermeria per gli assenti nell’ultimo match contro la Reggina. Falco era stato fermato da un fastidio muscolare nel pregara e non dovrebbero esserci dubbi sul suo rientro. Mancosu aveva già saltato la trasefrta di Ascoli e dovrebbe smaltire in settimana il suo programma di recupero. Da valutare giorno per giorno, invece, Pavoletti: il problema legato ai flessori potrebbe costragli un’altra giornata di stop.