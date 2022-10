Ancora un incidente mortale sulle strade dell'isola. Un motociclista è morto in serata sulla Tempio-Aglientu. Marzio Arras, 68 anni, è uscito fuori strada per cause da accertare. Inutile l'intervento dei soccorsi del 118. Medico in pensione, Arras aveva lavorato a lungo all'ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania. Sul posto anche i carabinieri di Tempio.