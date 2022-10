Tennistavolo: si accascia dopo una partita

Tragedia a Sassari nella prima giornata del campionato serie D1 di tennistavolo nella sfida tra i padroni di casa della Libertas Monterosello e il Norbello.

Antonello Ledda, 58 anni di Macomer, atleta della squadra ospite, dopo avere disputato la sua prima partita della giornata si è seduto in panchina e si è accasciato per un

malore.

I medici del 118, intervenuti dopo pochi istanti, hanno cercato in tutti i modi di tenerlo in vita. Purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Antonello Ledda era un atleta molto noto nel panorama regionale del tennistavolo.