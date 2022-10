Tre giorni di accoglienza per le matricole

Sono le le giornate dedicate alle matricole iscritte ai corsi di studio dell'Università di Cagliari. Dal 12 al 14 ottobre, dalle 9 alle 17, docenti e tutor accoglieranno chi desidera informazioni su servizi, corsi di laurea e spazi come biblioteche, sale studio e impianti sportivi negli stand allestiti nelle sei facoltà.

Per Biologia e Farmacia, Medicina e Chirurgia e Scienze l'appuntamento è alla Cittadella universitaria di Monserrato, per la facoltà di Ingegneria e Architettura il punto di ritrovo è all'interno del Campus di via Marengo. Scienze economiche, giuridiche e politiche accoglierà le matricole negli spazi di viale Sant'Ignazio, mentre i neoiscritti di Studi umanistici si ritroveranno al Campus di Sa Duchessa in via Is Mirrionis. La facoltà di Scienze avrà un punto di accoglienza anche in città, per i corsi di Matematica e Informatica, al Palazzo delle Scienze in via Ospedale.

A tutte le matricole sarà consegnato un kit di benvenuto contenente opuscoli informativi, messaggi del rettore e dei presidenti delle facoltà, una borraccia personalizzata UniCA e un gadget green proposto nell'ottica della ecosostenibilità.

Per gli studenti interessati alle attività del Centro sportivo universitario (Cus), l'appuntamento è per sabato 15 ottobre dalle 15 alla Cittadella Sportiva "Sa Duchessa" in via Is Mirrionis 3. Si terrà anche la manifestazione sportiva AteneiKa DeKa.