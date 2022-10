Ubriaco alla guida urta due auto e le fa uscire di strada

Durante un sorpasso, ha perso il controllo della sua auto ed è andato a sbattere contro altre due. Un uomo di 46 anni di Villasor è stato denunciato dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza. Aveva un tasso alcolemico di poco superiore a un grammo per litro. L'incidente è avvenuto sulla statale 196. Nell'impatto una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo per i traumi.

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e affidato in custodia giudiziale al proprietario.

Altre due persone, finite in cunetta a bordo di un'altra auto, sono rimaste illese.

La circolazione è rimasta bloccata per un'ora per consentire ai soccorsi di recuperare i mezzi.