Nonostante i soccorsi tempestivi e l'arrivo di un elicottero, è morto in ospedale il climber precipitato durante un'arrampicata in Ogliastra. Tedesco, 57 anni, l'uomo era precipitato da oltre 20 metri, riportando ferite gravissime. Portato al Brotzu di Cagliari in condizioni ormai disperate, è morto poco dopo.