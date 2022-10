Una vittoria che vale doppio, Il Cagliari batte il Brescia di Cellino

Cagliari vittorioso dopo oltre un mese alla Unipol Domus. I sardi superano per 2-1 il Brescia e rilanciano le loro ambizioni. A spianare la strada per la conquista dei tre punti della compagine isolana sono stati, nel primo tempo, Luvumbo e Deiola che, sfruttando una disattenzione difensiva al 10' e un contropiede al 33', hanno portato in poco più di mezz'ora il risultato dalla parte dei rossoblù. Ospiti più pimpanti nella ripresa ma il gol biancoceleste è arrivato solo al 90' perché fino a quel momento la difesa del Cagliari era riuscita a tenere botta, concedendo solo qualche cross pericoloso alle Rondinelle. A riaprire la gara è stato Olzer, ma i sei minuti di recupero non sono bastati per arrivare al pareggio e a festeggiare a fine gara è stata la squadra di Liverani. Per i rossoblu' una vittoria importante contro la squadra dello storico ex presidente Massimo Cellino.