Operaio precipita da un'impalcatura a Dorgali

Un operaio di 61 è caduto da un'impalcatura in via Fleming a Dorgali, nel Nuorese finendo in un fossato profondo tre metri. L'uomo se l'è cavata con dei traumi ma non rischia la vita. Il personale dell'elisoccorso del 118 l'ha recuperato dal fossato insieme ai vigili del fuoco attraverso un verricello e una barella a cucchiaio. L'uomo, secondo le prime notizie, sarebbe il titolare dell'azienda che stava eseguendo i lavori sulla facciata di un'abitazione. L'elicottero dell'Areus lo ha trasportato, cosciente, all'ospedale San Francesco di Nuoro. L'incidente sul lavoro è il secondo nel giro di tre giorni dopo la morte dell'operaio rimasto schiacciato da un camion mentre lo stava riparando.