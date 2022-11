A Oristano fa tappa il Festival Scienza

Oltre venti appuntamenti tra conferenze, seminari, presentazioni di libri, tavole rotonde, proiezioni di film, rappresentazioni teatrali e laboratori didattici. Il Festival Scienza il 16 e 17 novembre fa tappa a Oristano, per la settima edizione della manifestazione organizzata dall'associazione “ScienzaSocietàScienza”. L'edizione 2022, dedicata a Scienza & Tecnologia, vedrà coinvolte scuole di Oristano, Terralba e Ghilarza.

Tra gli ospiti il documentarista Alessandro Scillitani, presente per la proiezione del suo film "Einstein parla italiano", dedicato al periodo in cui lo scienziato visse in Italia. Parteciperà anche Alberto Mantovani dell'Istituto Clinico Humanitas, che parlerà del sistema immunitario, con i suoi prodigi e i suoi misteri, presentando il libro "L'orchestra segreta. Come funziona il sistema immunitario, dai tumori al Covid".

Saranno presenti Nadia Lambiase, autrice ed esperta di economia circolare, e Graziano Pinna, neuroscienziato dell'Università di Chicago, che terrà una conferenza sui progressi della medicina nel campo dei disturbi mentali.

Il programma sarà declinato interamente sul tema degli sviluppi scientifici e tecnologici, che hanno da sempre influenzato le persone nel modo di vivere e di approcciarsi al mondo. Il festival proseguirà con le edizioni di Siniscola, Sarcidano e Trexenta, per concludersi a Iglesias il 26 novembre.