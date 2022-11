Accoltella marito dopo una lite per gelosia, arrestata

Una donna di 42 anni, per futili motivi, ha accoltellato il marito al torace ed è stata arrestata dai Carabinieri a Sant'Antioco. Secondo una prima ricostruzione dei militare la donna ha avuto una discussione con il marito, anch'egli 42enne, per questioni di gelosia. Poi ha afferrato un piccolo coltello da cucina e ha colpito l'uomo che è stato poi trasportato e visitato all'ospedale Sirai di Carbonia. Il 42enne ha riportato per fortuna solo una lieve lesione giudicata guaribile in 15 giorni. Il magistrato di turno ha disposto gli arresti domiciliari per la moglie.