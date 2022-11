Al via i doposcuola organizzati dalla Diocesi di Ales Terralba

Al via il doposcuola promosso dalla Caritas diocesana di Ales-Terralba, per bambini e ragazzi

dei comuni della Diocesi. A Terralba lunedì, martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio. A Sardara il martedí pomeriggio e il sabato mattina dalle 9.30. Ad Alesi l'appuntamento con gli educatori è il giovedì a partire dalle 15.

Nei rispettivi oratori, i bambini si ritroveranno per condividere compiti e laboratori. L'iniziativa è inserita nel progetto 'Abbi Cura di Lui 2021-2022', che comprende molteplici attività di supporto socio-educativo, finanziato da Caritas Italiana con i fondi dell'8xMille alla Chiesa cattolica e dalla Fondazione di Sardegna.

Il progetto della Caritas rafforza il lavoro degli oratori, delle società sportive, delle esperienze associative e mira a a far affrontare in modo più sereno lo studio e la formazione in un contesto di socializzazione tra

pari, con il supporto di educatrici professionali.