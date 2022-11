Alcolici venduti a minori di 16 anni, locale di kebab chiuso

Ha venduto alcolici ai minorenni, ora il titolare di un locale di kebab della zona Marina è stato denunciato, la sua attività chiusa per 10 giorni. Gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura hanno compiuto gli accertamenti nell'ambito dei servizi finalizzati al contrasto della "malamovida", anche dopo le segnalazioni dei cittadini residenti.

I controlli mirano a prevenire e a contrastare anche il consumo incontrollato di alcool da parte di giovanissimi frequentatori dei locali tra Marina, Corso Vittorio Emanuele e Piazza Yenne, che spesso sfocia in episodi di risse, liti o in disturbo dei passanti e in manifestazioni di inciviltà e degrado.