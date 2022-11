Alle aziende danneggiate dagli incendi 220mila euro dal Comitato Solidale Pecorini

220mila euro per 158 aziende. E' il risarcimento pagato dal Comitato Solidale Pecorini Dop di Sardegna alle imprese agricole danneggiate dagli incendi che nell'estate 2021 hanno devastato l'Isola, accanendosi in particolare sulla zona del Montiferru.

Il budget del Comitato è confluito in un fondo frutto delle donazioni di diversi Consorzi presenti su tutto il territorio nazionale.

Gli indennizzi, che hanno soddisfatto le richieste di tutte le aziende che ne hanno fatto richiesta con una copertura pari al

10% circa del danno, hanno seguito un criterio di proporzionalità. Su 30 delle aziende che hanno avuto un indennizzo importante sono anche stati effettuati i controlli dei tecnici agronomi per verificare la sussistenza del danno.

Il Fondo resterà in piedi. "Ogni anno destineremo una cifra a questo salvadanaio della solidarietà - annuncia il presidente

del Consorzio Pecorino Romano, Gianni Maoddi - per contribuire a far fronte a eventuali difficoltà, e naturalmente il Fondo resta aperto alle donazioni e ai contributi che chiunque vorrà dare.