Supercoppa, la finale sarà Civitanova contro Perugia

Fino a oggi Cagliari capitale della pallavolo italiana. Ieri, nella prima sfida al Palapirastu tra Civitanova e Modena, a imporsi sono stati i campioni d'Italia con il risultato netto di 3 a 0. Civitanova è dunque la prima finalista. Più combattuta la seconda semifinale: in campo Perugia contro Trento, squadra che ha vinto la Supercoppa un anno fa. Ad avere la meglio gli umbri che hanno vinto al tie-break.

Oggi alle ore 14:00 è in programma la gara che determinerà la terza classificata, e alle ore 17:00 la finale che assegnerà il trofeo (in diretta su RaiSport+HD e in streaming su rainews.it e RaiPlay).