Con l'auto esce fuori strada e poi fugge

Durante la notte è finito fuori strada con l'auto sulla provinciale 10, intorno al km 4, tra Donori e Ussana. La macchina ha poi preso fuoco. L'automobilista è scappato e all'arrivo dei carabinieri di lui non c'erano tracce. L'auto incidentata era priva di targhe e la provenienza del mezzo non è ancora chiara. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente da una squadra dei Vigili del fuoco di Cagliari. Sono in corso le indagini per accertare la proprietà del mezzo e le generalità del conducente.