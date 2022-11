E' un no deciso quello degli ambientalisti all'abbattimento dei pavoni e di altri volatili dopo la scoperta nel parco di Monte Urpinu di casi di aviaria. Tra le decine di manifestanti che si sono presentati davanti ai cancelli dell'area verde chiusa al pubblico c'era anche Enrico Rizzi, noto sui social per le sue battaglie in tutta Italia in difesa degli animali, e altri attivisti giunti da oltre Tirreno. Alcuni hanno scavalcato il cancello di via Leo per dare da mangiare ai pavoni.