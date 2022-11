Badante infedele preleva quasi 5mila euro

Prelievi non autorizzati per un totale di 4.800 euro. Una badante italiana di 45 anni è stata denunciata dalla polizia di Cagliari per aver utilizzato, senza consenso, il bancomat di una pensionata di 69 anni che la donna accudiva: tutto è partito dalla denuncia della vittima che si era accorta di alcuni strani movimenti sul conto corrente. Le indagini della squadra mobile hanno scoperto alcuni prelievi che alla titolare del conto non risultavano. Alla donna denunciata si contesta il reato continuato ed aggravato di indebito utilizzo di carte di credito.