Cade in acqua e muore annegato

Alla foce del fiume Coghinas, un uomo di 65 anni, Antonio Martinazzi, pescatore esperto di Valledoria, è annegato in tarda mattinata. Stava facendo rientro all'approdo sulla sua barca, quando ha perso l'equilibrio ed finito in acqua. A causare la disgrazia, quasi certamente, il fatto che indossasse un pesante vestiario da pesca, che , nonostante fosse un buon nuotatore, gli ha impedito di tenersi in superficie. A nulla è servito l'invio di un elicottero del 118 e l'intervento dei vigili del fuoco.