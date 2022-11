Cagliari è la prima tra le sarde, al 23esimo posto

Cagliari, con il 23/o posto nazionale, è la prima città della Sardegna nella classifica di Ecosistema Urbano 2022, il report di Legambiente realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 ore, sulle performance ambientali di 105 Comuni. Il rapporto tiene conto di 18 indicatori in sei aree tematiche: aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia. Le altre città della Sardegna in classifica sono Oristano, al 41/o posto, Sassari al 62/o, chiude Nuoro all'89/o posto. A livello nazionale, è Bolzano la nuova regina green che dal sesto posto dello scorso anno conquista la vetta. Si lascia alle spalle Trento e Belluno. Ultimo posto per Catania.