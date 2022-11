Calcio: per il Cagliari 4-0 nel test con la Primavera

Il Cagliari batte 4-0 la formazione Primavera nel test di questo pomeriggio nel centro sportivo di Assemini in concomitanza con la sosta del campionato di Serie B. Due reti per tempo. Nella prima frazione di gioco doppietta di Rog, a segno su rigore al 25' e tre minuti dopo su assist di Zappa. Nella ripresa, con Liverani che ha mischiato le carte, il 3-0 è arrivato su autogol su errato retropassaggio che ha sorpreso Iliev. Poker di Millico di sinistro su assist di Viola. Mancosu, schierato sulla trequarti alle spalle di Luvumbo e Vinciguerra, è uscito quasi subito per una botta. Più pesante l'infortunio di Masala, uscito nella ripresa e trasportato poi in barella a bordo dell'ambulanza per i primi soccorsi. Per il giovane Primavera un malessere durante la gara: sta bene, ma è stato portato in ospedale per accertamenti. Assenti nel Cagliari anche Falco e Goldaniga. Deiola, Pavoletti, Nandez e Lapadula hanno svolto lavoro atletico a parte. Per Liverani un test a ranghi largamente incompleti. Un po' a sorpresa l'iniziale schieramento con Mancosu alle spalle delle due punte, comunque abbastanza larghe. Makoumbou è stato schierato in regia dal primo minuto, mentre Viola ha giocato da play nella ripresa. Tra i più in forma Viola e Di Pardo. Bene anche Capradossi, schierato nel primo tempo accanto a Dossena. "In settimana abbiamo lavorato tanto - ha detto l'ex Primavera della Roma - in vista della ripresa del campionato. Il mister ci chiede di giocare sempre il pallone, questo mi piace molto. I prossimi impegni? Tutte le partite sono importanti: in serie B si può vincere e perdere con chiunque. Siamo un po' indietro, ma penso che la squadra abbia tutte le caratteristiche per recuperare".