Cagliari, pareggio amaro contro il Pisa

Toscani in serie positiva da sei turni, coincisa con la cacciata di Maran e il ritorno in panchina di Luca D'Angelo. Il Cagliari non vince in casa dal 15 ottobre.

Diretta:

- Fischio d'inizio. La curva rossoblù espone uno striscione per gli auguri a Gigi Riva, che qualche giorno fa ha compiuto 78 anni. A sorpresa Liverani schiera Pereiro in attacco insieme a Lapadula e Nandez, mentre in panchina il rientrante Mancosu e Luvumbo. Le formazioni. Per il Cagliari: Radunovic, Di Pardo, Capradossi, Altare, Carboni, Deiola (C), Viola, Rog, Nandez, Lapadula, Pereiro. Per il Pisa: Livieri, Calabresi, Barba, Rus, Beruatto, Toure, Nagy, Marin (C), M. Tramoni, Morutan, Torregrossa.

- 12esimo. Gol annullato al Pisa per fuorigioco. Ad insaccare da posizione irregolare è stato Torregrossa.

- 25esimo. Cagliari pressante in attacco. Dopo aver sfiorato il gol al 18esimo con Lapadula, al 24esimo tiro in porta di Carboni su passaggio di Nandez: troppo debole, parato dall'estremo difensore toscano.

- 32esimo. Occasione per Lapadula che entra in area, ma l'attaccante si allunga la palla, che finisce nelle mani di Livieri.

- 45esimo. Dopo un'ultima azione pericolosa di Deiola, su passaggio di Nandez, finisce senza recupero il primo tempo. Squadre negli spogliatoi sullo 0 a 0. Qualche fischio piove dalla curva.

- Riprende la partita. Non ci sono cambi.

- 49esimo. Pisa in vantaggio con Morutan, dopo un errore difensivo di Altare. Un minuto prima erano stati i Rossoblù a sfiorare il gol di testa con Deiola sull'ennesimo cross di Nandez.

- 54esimo. Il Pisa rischia l'autogol con Torregrossa che colpisce la sua traversa, deviando un calcio d'angolo di Viola.

- 58esimo. Triplice cambio per il Cagliari: dentro Luvumbo, Mancosu e Obert. Fuori Pereiro, Rog e Altare.

- 62esimo. Cartellino giallo per Nandez

- 63esimo. Due cambi per i toscani: fuori Tramoni per Sibilli; fuori Torregrossa per Masucci.

- 67esimo. Giallo per Nagy.

- 68esimo. Gol di Lapadula. Cross di Luvumbo per la testa di Lapadula che anticipa tutti e insacca.

- 71esimo. Il Cagliari, rinfrancato dal pareggio, comincia a spingere di più in attacco. Gran tiro di Viola. Livieri salva la porta del Pisa e nega il raddoppio ai rossoblù.

- 72esimo. Ionita entra per Morutan; Mastinu per Marin.

-79esimo. Giallo per il Livieri.

- 85esimo. Occasione per il Pisa con Mastinu su punizione. Para Radunovic.

- 90esimo. 4 minuti di recupero

- 92esimo. Per il Pisa fuori Calabresi, ammonito, dentro Esteves.

- 94esimo. Finale concitato, ma il risultato rimane fermo sull'1 a 1. Il Cagliari manca l'appuntamento con la vittoria.