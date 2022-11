Cento euro di multa a 100 anni perché non si era vaccinata

Multata a 100 anni con cento euro per non aver fatto il vaccino anti covid. Protagonista una donna di Castiadas che vive in una casa di campagna senza praticamente mai uscire se non nel giardino di sua proprietà. La multa a Severina Utzeri è stata recapitata dal postino, suo figlio ha già provveduto a fare ricorso, specificando che la signora non esce di casa dal 2018 e non ha contatti con nessuno se non con familiari e badante.

Secondo i familiari, sottoporre la donna alla trafila dei vaccini, sarebbe stato uno stress inutile.