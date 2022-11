Non solo occupava abusivamente una casa nel popolare quartiere di Is Mirrionis a Cagliari, ma nell'appartamento aveva

allestito una vera e propria centrale dello spaccio, con tanto di strumentazione per il confezionamento e la vendita.

Un disoccupato 25enne è stato arrestato dalla polizia. In casa, anche denaro contante provento della vendita che effettuava a domicilio.