Casse a secco, i rincari stanno assorbendo gran parte delle risorse e i Comuni sardi sono a rischio default. Così gli amministratori locali riuniti nelle associazioni Anci, Asel, Aiccre e Cal, hanno chiesto un incontro urgente in Consiglio regionale. All'appello, per chiudere i bilanci 2022, impostare i previsionali 2023 ed evitare l'insolvenza, mancherebbero circa 60 milioni di euro, 150mila euro in media per ciascuno dei 377 municipi sardi.

