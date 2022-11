Concerto-omaggio a George Gershwin al Lirico di Cagliari

E' dedicato al grande compositore americano George Gershwin il nuovo ppuntamento della Stagione concertistica 2022 del Teatro Lirico di Cagliari. Protagonisti mercoledì 2 novembre alle 20.30 Enrico Pieranunzi (pianoforte), Gabriele Pieranunzi (violino) e Gabriele Mirabassi (clarinetto). La scaletta comprende An American in Paris, Preludio n. 2 di George Gershwin; Variazioni su un tema di Gershwin di Enrico Pieranunzi; Porgy and Bess: My man's gone now; It ain't necessarily so di George Gershwin - Jasha Heifetz; The man I love, I got rhythm, Rhapsody in Blue di George Gershwin (trascrizioni/elaborazioni originali di Enrico Pieranunzi).