Contagi in aumento, ma meno pressione sugli ospedali

Sono 822 i nuovi contagi da covid nelle ultime 24 ore. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.555 tamponi, con il tasso di positività che scende dal 22 al 18 per cento. Rimangono 4 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre sono in calo quelli ricoverati in area medica: 92, con 6 persone in meno rispetto a ieri. In discesa anche i casi di isolamento domiciliare, che sono complessivamente 6.002, con una diminuzione di 358 contagiati. Si segnalano anche altre due vittime, due donne di 92 e 93 anni residenti nella Città Metropolitana di Cagliari.