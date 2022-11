Controlli sugli alloggi comunali, scattano le denunce

Controlli nel fine settimana da parte della Polizia Locale di Cagliari per verificare le occupazioni degli alloggi comunali in via Meilogu e in via Is Mirrionis.

In una prima abitazione è stata accertata l'occupazione abusiva dell'immobile da parte di tre persone trovate in possesso di 50 grammi di droga. L'immobile è stato sgomberato e rimesso nella disponibilità del Comune. Nella seconda abitazione è stata riscontrata l'occupazione di una casa non accatastata da parte di una ragazza con un figlio a carico, caso segnalato alla Procura dei Minori. In entrambi i casi sono risultati allacci abusivi alla società elettrica.