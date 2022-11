Corsa campestre, un vigile del fuoco di Sassari è campione italiano

E' un vigile del fuoco di Sassari il campione italiano di corsa campestre. Pietro Nurra, sommozzatore capo squadra del comando provinciale di Sassari in servizio nel nucleo soccorso subacqueo di Porto Torres, ha vinto nella sua categoria S.M. 45. Nurra è allenato dal tecnico Franco Carta e tesserato per l’A.S.D. ICHNOS; è già vice campione europeo VVF sui 10 chilometri su strada e ieri si è imposto sugli avversari vincendo la prova cross su un terreno molto impegnativo. A lui i complimenti da parte del Comandante di Sassari e dei colleghi per aver portato il Comando di Sassari sul gradino più alto del podio.