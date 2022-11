Covid, 690 nuovi casi e 5 vittime

Sono 690 i nuovi casi di Covid registrati in 24 ore in Sardegna su un totale, fra molecolari e antigenici, di 2984 tamponi. Non ci sono variazioni nel numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (9). I pazienti ricoverati in area medica sono 98, uno in più di ieri. I casi di isolamento domiciliare sono 7412, con una diminuzione di 7 unità. Si registrano 5 decessi: due donne di 82 e 97 anni, e due uomini di 79 e 81, residenti nella provincia di Oristano; una donna di 95 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna.