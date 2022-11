Covid, c'è una vittima ma casi in calo

Ancora un morto nel territorio della Asl di Sassari ma contagi Covid in calo in Sardegna dove l'ultimo bollettino ha registrato 352 ulteriori casi di positività rispetto ai 505 dell'ultima rilevazione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.212 tamponi con il tasso di positività che passa dal 18,6% al 15,9%.

Stabile il numero di ricoverati: i pazienti in terapia intensiva (3) e in area medica (92). Sono scesi a 6.450 i casi di isolamento domiciliare ( -26 ).