Covid, contagi in discesa, 4 vittime

Su 3347 tamponi effettuati, ne sono risultati positivi 537. Ma se l'aumento dei contagi da covid rallenta, rimane ancora alto il numero delle vittime: 4 nelle ultime 24 ore. Si tratta di due donne di 87 e 88

anni e un uomo di 83 residenti nella provincia di Oristano e un uomo di 84 residente nella città metropolitana di Cagliari. Il tasso di positività scende dal 21,2 al 16 per cento. I pazienti ricoverati in

terapia intensiva sono 9, con un aumento di 1 unità. In area medica i pazienti diminuiscono di 6 unità e si fermano a 97. In diminuzione anche i casi di isolamento domiciliare, in tutto 7.419 (- 310).