Covid, in Sardegna otto vittime

Sono otto le vittime del Covid 19 registrati dall'ultimo bollettino della regione: una donna di 82 anni e un uomo di 94, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, una donna di 85 anni, provenienti dalla provincia del Sud Sardegna, due donne di 68 e 82 anni e tre uomini di 65, 75 e 76 anni, tutti residenti nella provincia di Oristano.



Sono 530 i casi confermati di positività al Covid, su un totale di 2.447 tamponi effettuati. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 7, due in meno di ieri. I pazienti ricoverati

in area medica sono invece 90, otto in meno del giorno precedente.